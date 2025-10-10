Inicio Efemérides Efemérides: Un día como hoy en la historia judía / El Palmaj liberó 208 inmigrantes del campo de detención de Atlit

Efemérides: Un día como hoy en la historia judía / El Palmaj liberó 208 inmigrantes del campo de detención de Atlit

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

 Itongadol/AJN.- El 10 de octubre de 1945, el Palmaj liberó a 208 inmigrantes del campo de detención establecido por los británicos en Atlit, en una audaz incursión.

El mismo estaba situado en las afueras de la homónima localidad costera ubicada al sur de Haifa, que fuera puesto de avanzada de los Cruzados.

En 1903, el barón Edmond de Rothschild fundó la ciudad moderna, que actualmente tiene una población de unos 5.300 habitantes.

El Palmaj fue una unidad de élite integrada a la Haganá, el ejército no oficial de la comunidad judía durante el Mandato Británico de Palestina.

También te puede interesar

Efemérides | Hoy en la historia judía: Una...

Efemérides. Hoy en la historia judía: César Milstein...

EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / FALLECE...

Efemérides | Se cumple el segundo aniversario de...

EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA: NACE EL...

Efemérides | Hoy en la historia judía: Los...

EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE...

EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / SE...

Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace...

Efemérides | Se conmemora el 84º aniversario de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más