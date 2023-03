La inmigración a Israel proveniente de la antigua Unión Soviética aumentó un 434% en 2023

Itongadol/Agencia AJN.- Unos 11.516 inmigrantes llegaron a Israel procedentes de países de la antigua Unión Soviética en 2023, lo que representa el 92% de la inmigración total del país durante enero y febrero y un aumento del 434% en comparación con el número de inmigrantes procedentes de esta zona durante estos meses del año pasado.

La gran mayoría procedía de Rusia (10.203), casi siete veces más que en el mismo periodo de 2022, mientras que sólo 583 inmigrantes llegaron de Ucrania, un aumento del 32% en comparación con los dos primeros meses de 2022.

Además, 388 inmigrantes procedían de Bielorrusia, lo que supone un aumento del 229%.

Por otro lado, unos 342 inmigrantes procedían de otros países de la FSU, lo que supone un aumento del 235% en comparación con el número de inmigrantes de estos países durante enero y febrero de 2022, según un documento oficial de la Agencia Judía obtenido por The Jerusalem Post.

Durante los dos primeros meses de 2023, el número de inmigrantes a Israel a través de la Agencia Judía fue de 12.658, un aumento del 219% en comparación con el año pasado.

<img src=»https://images.jpost.com/image/upload/f_auto,fl_lossy/t_JD_ArticleMainImageFaceDetect/511361″ alt=» SOVIET OLIM celebrate the 25th anniversary of the 1990 great wave of aliyah, at the Jerusalem Convention Center, 2015. (credit: HADAS PARUSH/FLASH90)» width=»822″ height=»537″ /> Inmigrantes soviéticos celebran el 25 aniversario de la gran ola de inmigración de 1990, en el Centro de Convenciones de Jerusalem, 2015. (Crédito: HADAS PARUSH/FLASH90)

<em>Descenso de la inmigración procedente de los países occidentales</em>

Sin embargo, la inmigración procedente de países occidentales está en declive: Durante enero-febrero de 2023, solo 260 inmigrantes procedentes de Estados Unidos llegaron a Israel, frente a los 414 del año pasado, lo que supone un descenso del 37%.

También se produjo un descenso del 37% en la inmigración desde Sudáfrica, un descenso del 19% desde Australia y Nueva Zelanda y un descenso del 40% desde Europa Occidental.

Francia, la mayor comunidad judía europea, experimentó un drástico descenso del 60%, al igual que el Reino Unido, con una disminución del 48%.

América Latina también sufrió un descenso del 36%. En Argentina el descenso fue del 45% y en Brasil del 33%.

El número de inmigrantes de habla rusa es, con diferencia, el grupo más numeroso de inmigrantes en Israel, principalmente a causa de la guerra.

No está claro por qué la cantidad de inmigrantes judíos procedentes de países occidentales disminuyó sustancialmente.