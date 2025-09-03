Smotrich instó a Netanyahu a aplicar la soberanía de la Ribera Occidental para prevenir un “Estado terrorista” palestino

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, instó al primer ministro Benjamín Netanyahu a aplicar la soberanía israelí sobre todas las zonas abiertas de Cisjordania durante una conferencia de prensa el miércoles.

Smotrich afirmó que esa decisión frustraría cualquier esfuerzo por crear y reconocer un Estado palestino.

“La decisión de la Knéset (Parlamento) de hace más de un año, adoptada por una abrumadora mayoría y rechazando el establecimiento de un Estado palestino, demuestra que la oposición a esta amenaza existencial trasciende a todos los partidos y sectores políticos”, destacó.

El ministro añadió que “ha llegado el momento de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria y eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra y establecer un Estado terrorista en su centro”.

La Administración Civil de Israel, un departamento del Ministerio de Defensa, declaró 45 hectáreas de tierra adyacentes al asentamiento ilegal de Havat Gilad, ubicado al norte de Cisjordania, como “tierras estatales”, lo que significa que estarán disponibles para el desarrollo de asentamientos y de infraestructura.

Anteriormente, el terreno formaba parte de las tierras administrativas de las aldeas palestinas de Jit, Tell y Fara’ata, aunque no es de propiedad privada.

Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos advirtió a Israel el miércoles que cualquier anexión de Cisjordania constituiría una línea roja para Abu Dabi, lo que socavaría gravemente el espíritu de los Acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre ambos países.

“Desde el principio, consideramos los Acuerdos como una forma de permitir nuestro continuo apoyo al pueblo palestino y su legítima aspiración de un Estado independiente”, declaró a Reuters Lana Nusseibeh, ministra adjunta de Asuntos Políticos y enviada del Ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.

“Esa fue nuestra postura en 2020 y sigue siéndolo hoy”, agregó.