TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Los Emiratos Árabes Unidos advierten a Israel: la anexión de Cisjordania es una «línea roja» que «pondría fin a la integración regional».

The Jerusalem Post: Hamás impide la evacuación de la ciudad de Gaza con amenazas y ataques contra la población civil.

YNET: Smotrich: Si la Autoridad Palestina levanta la cabeza, la destruiremos como a Hamás.

Maariv: Smotrich fue atacado por altos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos: «Línea Roja»



Israel Hayom: Las imágenes satelitales revelan que Israel está construyendo un nuevo reactor en el centro de investigación nuclear de Dimona.



