La Armada de Israel realiza un simulacro de defensa de la frontera marítima, días antes de la llegada de la flotilla a Gaza

La Armada de Israel realiza un simulacro de defensa de la frontera marítima, días antes de la llegada de la flotilla a Gaza

Por M S
La Armada israelí lleva a cabo un ejercicio de entrenamiento conjunto con la Brigada Norte de la División de Gaza, en una foto autorizada para su publicación el 3 de septiembre de 2025. (Fuerzas de Defensa de Israel)

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirmaron este miércoles que la Armada llevó a cabo hace dos días un ejercicio conjunto en el mar Mediterráneo con sistemas de gestión de combate marítimo y la Brigada Norte de la División de Gaza.

Las tropas practicaron diversos escenarios de combate a lo largo de la frontera marítima y procedimientos de emergencia en los puestos de mando, con el objetivo de mejorar la preparación y la coordinación en tiempo real entre las fuerzas navales y terrestres.

La declaración se produce pocos días antes de que la Global Sumud Flotilla (GSF)  intente romper el bloqueo marítimo de la Franja, aunque no hay pruebas que sugieran que el reciente ejercicio esté relacionado con ello.

La GSF, compuesta por 20 embarcaciones y delegaciones de 44 países, partió este domingo desde Barcelona con ayuda humanitaria a bordo, con el objetivo de romper el bloqueo israelí.

La GSF, en la que se encuentran la activista Greta Thunberg, la actriz Susan Sarandon y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros, intentará llevar alimentos, agua y medicinas al enclave costero palestino, en un momento en que las IDF intensifican su ofensiva en la ciudad de Gaza.

Entre los participantes de la GSF también figuran médicos, artistas y representantes políticos de distintos países, quienes recalcaron que su presencia busca ejercer presión internacional.

La iniciativa pretende no solo entregar ayuda, sino también denunciar lo que califican como un bloqueo ilegal por parte de Israel, remarcaron los organizadores.

El convoy marítimo será reforzado con más barcos desde puertos de Italia, Grecia y Túnez en su ruta por el Mediterráneo occidental hacia la Franja.

No es la primera vez que Thunberg intenta llegar a las aguas de Gaza este año. En junio, la activista fue deportada después de que el barco en el que viajaba, el Madleen, fuera detenido por las IDF junto a otras once personas.

Además, a finales de julio, las IDF detuvieron otro barco con ayuda, arrestando a 21 activistas y periodistas internacionales.

Tras conocerse que la GSF partía hacia la Franja, múltiples funcionarios israelíes advirtieron que el país detendrá o reducirá pronto la entrada de ayuda humanitaria a partes del norte del enclave costero palestino, mientras amplía su ofensiva militar contra Hamás.

