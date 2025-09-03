Las Fuerzas de Defensa de Israel refuerzan entrenamiento y apoyo logístico para reservistas convocados a la operación en Gaza

Itongadol.- Bajo la conducción del Comando de Fuerzas Terrestres, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un plan para fortalecer la preparación operativa de los reservistas movilizados de cara a la Operación “Carros de Guerra de Gedeón II”, centrada en la Franja de Gaza.

En las próximas semanas, las tropas participarán en ejercicios de combate tanto en terreno abierto como en entornos urbanos, con el fin de consolidar la capacidad operativa en escenarios complejos dentro del enclave.

Como parte del esfuerzo liderado por las Fuerzas Terrestres, se incorporó equipamiento avanzado, entre ellos vehículos aéreos no tripulados (UAVs) para comandantes de pelotón y compañía, que proporcionarán una ventaja táctica significativa a las fuerzas de reserva.

La Dirección de Tecnología y Logística aseguró que brindará apoyo completo, que incluye provisión de equipo personal, soluciones de infraestructura, mantenimiento de material militar, operaciones diarias de abastecimiento y atención integral de salud, tanto médica como psicológica, para los soldados.

Los reservistas fueron definidos por el ejército como un “pilar esencial” en la defensa de la población civil y la seguridad del Estado de Israel, reafirmando que las FDI continuarán respaldándolos en todo momento.

Desde el inicio de la guerra, aproximadamente 3.500 reservistas fueron entrenados para manejar drones de recolección de información, 1.400 para operar drones en espacios cerrados y 270 para utilizar drones kamikaze. Además, cerca de 300 reservistas completaron un curso especial de paramédicos de combate (EMT), con el objetivo de reforzar la atención médica en el terreno.