Se realiza en Israel la Cumbre Internacional de Medios Cristianos

Itongadol/Agencia AJN.- La Oficina de Prensa del Gobierno de Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos (FICJ) realizan en Jerusalem hasta el jueves la Cumbre Internacional de Medios Cristianos.

Asisten más de 100 representantes de los principales medios de comunicación, líderes de opinión, figuras religiosas y jefes de organizaciones cristianos de varios países.

La conferencia tiene como objetivo profundizar la comprensión de la sociedad israelí, confrontar el fenómeno del antisemitismo en las redes sociales y presentar a Israel como una nación innovadora, diversa y abierta.

Uno de los aspectos más destacados del evento será mañana: la entrega del premio “Pilares de Jerusalem”, que se otorga a personas destacadas por su contribución excepcional a la diplomacia pública de Israel, con la presencia del alcalde de Jerusalem, Moshe Lion.

Su nombre se inspira en el versículo de Pirkei Avot (Ética de los Padres) «El mundo se sostiene sobre tres pilares: la justicia, la verdad y la paz», que simboliza a los que sustentan los esfuerzos de la diplomacia pública de Israel.

Los galardonados en 2025 son: el autor, periodista y pensador británico Douglas Murray, por «su prominente y valiente contribución a la lucha contra las mentiras, la incitación y la desinformación difundidas contra el Estado de Israel en el ámbito internacional y las redes sociales»; el fallecido Charlie Kirk, fundador y presidente de Turning Point USA, «una de las voces más destacadas de la generación más joven que apoya a Israel en los Estados Unidos» (el premio será recibido por su viuda, Erika); el presidente de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalem, Dr. Jürgen Bühler, por «su notable y continua contribución al fortalecimiento y fomento de la aliá (emigración a Israel) y sus muchos años de trabajo para profundizar los lazos entre los mundos cristiano y judío»; y Yael Eckstein, presidenta de la FICJ, por «su significativa contribución al fortalecimiento del vínculo entre los mundos judío y cristiano».

También se llevarán a cabo visitas y debates en Jerusalem, Judea y Samaria, la frontera norte y el Neguev occidental para abordar diversos temas, incluida la innovación israelí, la coexistencia, los desafíos de la diplomacia pública en la era digital y la lucha contra el antisemitismo.