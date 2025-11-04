Opinión. De Sde Teiman a la Procuración General Militar, los medios israelíes deben mostrar responsabilidad y no incitar al odio

Itongadol/Agencia AJN (Editorial de The Jerusalem Post).- Israel se enfrenta a dos graves problemas simultáneamente. Primero, un video que aparentemente muestra el abuso a un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman, provocó arrestos, investigaciones y, este año, la acusación formal a cinco reservistas por un tribunal militar de las FDI.

Segundo, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, hasta hace poco procuradora general militar, admitió haber autorizado la filtración de ese video a los medios y renunció; posteriormente fue localizada tras horas de búsqueda en una playa de Tel Aviv y ahora está siendo investigada.

Ambas situaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo: presunto abuso criminal por parte de soldados y presunta filtración criminal por parte de una alta funcionaria jurídica. Cada una exige una respuesta legal, no partidista.

Los hechos importantes deberían enmarcar el debate. The Jerusalem Post informó que cinco reservistas fueron acusados ​​formalmente en febrero en relación con presuntos abusos en Sde Teiman.

También detalló la renuncia de Tomer-Yerushalmi tras reconocer la filtración, seguida de una investigación más amplia sobre las circunstancias de dicha revelación. El domingo por la noche, fue encontrada con vida cerca de Tel Aviv. La Corte de Magistrados de Tel Aviv escuchó posteriormente los argumentos en el caso de la filtración y su presidente expresó preocupación por la obstrucción a la Justicia.

Sin embargo, es necesario hacer una advertencia. En este momento, el público desconoce cuáles de las afirmaciones publicadas son ciertas. Algunas acusaciones podrían resultar falsas. Si los delitos descritos ocurrieron realmente, los responsables deben ser procesados. Si la filtración violó la ley, el funcionario que la ordenó debe rendir cuentas. Estas son obligaciones paralelas y no se anulan entre sí.

Reacciones políticas imprudentes

Las reacciones políticas han sido rápidas y a menudo imprudentes. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró que Tomer-Yerushalmi “actuó contra nuestros soldados” y “colaboró ​​en filtraciones con libelos de sangre antisemitas”, un lenguaje que convierte al sistema legal militar en un adversario político en lugar de un componente de mando y rendición de cuentas.

Lo mismo ocurre en Internet. El domingo por la noche, mientras la confusión se extendía, destacadas voces de la izquierda avivaban la polémica.

La líder de las protestas, Shikma Bressler, posteó y luego borró un mensaje en el que afirmaba que “quienes incitaron al asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin ahora controlan la policía” y que la misma ideología “empujó a la jefa de los fiscales a la muerte”, concluyendo con “bendita sea su memoria” cuando en realidad estaba viva y, supuestamente, ocultaba pruebas.

El activista tecnológico Moshe Radman escribió que en el gobierno “no hay conciencia ni moralidad” e instó esa misma noche a una profunda reflexión a nivel nacional. La legisladora demócrata Naama Lazimi criticó la respuesta policial, calificándola de “policía totalmente politizada”, y prometió: “Nos levantaremos, lucharemos y venceremos”.

El análisis del Post planteó la pregunta fundamental: ¿está Israel manejando la filtración de Sde Teiman principalmente como una crisis política en lugar de una legal? Y de ser así, ¿por qué? Esto no debería ser un debate entre izquierda y derecha, pero lamentablemente, se ha convertido en uno.

El detenido protagonista del video filtrado fue liberado posteriormente en un intercambio de rehenes, un hecho que pone de manifiesto la rapidez con que pueden cambiar los hechos sobre el terreno mientras persisten las cuestiones legales. ¿Fue liberado deliberadamente sin testificar? Las implicaciones podrían ser dramáticas.

El abuso de un detenido, de comprobarse, es un delito y una falta moral que debe ser castigada por la ley. La divulgación no autorizada de pruebas sensibles por parte de un alto funcionario, de comprobarse, es una infracción grave que también amerita consecuencias legales. Los líderes y las voces influyentes tienen la responsabilidad de apaciguar los ánimos, no de exacerbarlos, ya que la retórica de masas dificulta la justicia. El sistema judicial y la Policía parecen estar tratando de forma diferente a personas que presuntamente cometieron los mismos delitos según su afiliación política.

Hay medidas prácticas para ayudar a Israel a afrontar este momento. Los ministros del gobierno deberían abstenerse de prejuzgar casos o atribuir traición a instituciones enteras. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben comunicar con claridad, dentro de los límites legales, el alcance y el estado de las investigaciones. Asimismo, deben tratar todos los casos por igual, sin mostrar favoritismo hacia quienes conocen personalmente o con quienes comparten afinidad ideológica.

Los medios de comunicación deberían distinguir entre hechos y acusaciones

Los medios deberían distinguir entre hechos verificados y acusaciones y evitar tratar el proceso legal como un delegado para la competencia política. Los ciudadanos, incluidas las figuras públicas en X/Twitter y otras plataformas, deberían resistir las narrativas absolutistas mientras aún se construye el registro.

Nuestro país necesita mantener las protestas legales y en espacios públicos, mantener la retórica humana y dejar que los tribunales hagan su trabajo. Los tribunales deben esforzarse por lograr objetividad. De lo contrario, el Estado cambiará la posibilidad de justicia por el espectáculo de la condena y perderá ambas.