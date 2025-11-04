Canciller israelí en la India: “Estamos dispuestos a una alianza estratégica”

Itongadol/Agencia AJN.- “Estamos dispuestos a una alianza estratégica con Nueva Delhi”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, durante su visita a la India.

Añadió que Israel busca “promover la conectividad entre el sur de Asia, el oeste de Asia y Europa” y “apoya proyectos de conectividad regional” como el I2U2, una alianza económica estratégica entre la India, Israel, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, y el proyectado Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa.

Por otra parte, “la erradicación del Estado terrorista de Hamás es fundamental para el plan del presidente Trump. Hamás debe ser desarmado. Gaza debe ser desmilitarizada. No cederemos en esto”, declaró durante una reunión con su par Subrahmanyam Jaishankar.

“Los Estados terroristas radicales de Hamás en Gaza, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen se han consolidado en las últimas décadas. Su erradicación es necesaria para la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, añadió Sa’ar.

“El terrorismo radical representa una amenaza mutua para Israel e India”, continuó, condenando el “horrible” atentado perpetrado en Pahalgam este año.

Jaishankar le dio la bienvenida y señaló el interés de la India en explorar oportunidades económicas con Israel.

«Un excelente encuentro con el canciller de Israel Sa’ar hoy en Nueva Delhi. Debates productivos sobre el fortalecimiento de nuestra Sociedad Estratégica en varios ámbitos. Reafirmamos nuestra tolerancia cero al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», tuiteó.

«Aprecio que el canciller Sa’ar compartiera la perspectiva israelí sobre los acontecimientos en la región, el Plan de Paz para Gaza y los esfuerzos para construir una solución duradera. También intercambiamos puntos de vista sobre nuestra cooperación en foros multilaterales», agregó Jaishankar.

Durante su reunión, ambos ministros firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en la formación de cadetes diplomáticos, según la oficina de Sa’ar.