Crece el apoyo de los palestinos a la Masacre del 7 de Octubre y ya es mayoritario

Itongadol/Agencia AJN.- El apoyo palestino a la Masacre del 7 de Octubre aumentó un 3% desde mayo, del 50 al 53%, reveló una encuesta de People’s Company for Polls and Survey Research (PCPSR).

Entre el 22 y el 25 de octubre se encuestó a 1.200 palestinos, 760 de los cuales residían en 76 localidades de la Margen Occidental y 440 en 44 de Gaza, con un margen de error de +/-3,5%.

Ello ocurre a pesar de la disminución de las expectativas de una victoria de la organización terrorista Hamás sobre Israel, ya que uno de cada tres gazatíes anticipa un triunfo israelí en medio de un frágil, pero vigente, alto el fuego mediado por los Estados Unidos.

En general, los residentes de la Margen Occidental fueron expresando un mayor apoyo a la Masacre del 7 de Octubre desde la primera encuesta realizada en diciembre de 2023.

Los gazatíes mostraron un apoyo significativamente mayor al acuerdo mediado por los Estados Unidos que sus pares de la Margen Occidental. Aproximadamente siete de cada diez palestinos han oído hablar del plan de Trump, según los resultados de la encuesta, con un mayor apoyo entre quienes lo conocen.

Mientras que dos tercios de los gazatíes apoyan el acuerdo, la misma proporción de encuestados de la Margen Occidental se opone.

Además, hubo una alta satisfacción general por los terroristas a los que Israel liberó como parte del plan.

La mayoría de los encuestados apoyó la respuesta de Hamás al acuerdo, pero se opuso a su desarme. Casi tres cuartas partes (70%) de los palestinos, incluyendo a casi el 80% en la Margen Occidental y el 55% en Gaza, se opusieron a que esa organización terrorista deponga las armas.

Más del 60% duda de que el plan ponga fin a la guerra y el 70% afirmó no creer que el alto el fuego resultará en un Estado palestino en un plazo de cinco años. Muchos esperan una reanudación de los combates, mientras que casi la mitad anticipa una normalización árabe sin la creación de tal Estado.

En tanto, los gazatíes son más optimistas que los residentes de la Margen Occidental sobre reformas en la Autoridad Palestina.

La confianza en su liderazgo fue baja entre los encuestados. Hubo una abrumadora insatisfacción con Mahmoud Abbas y solo alrededor del 20% de los palestinos expresaron su apoyo.

Mientras tanto, el 60% de los encuestados expresó su aprobación a un gobernante de Hamás.

El candidato presidencial de Fatah Marwan Barghouti obtuvo un amplio apoyo. Hamás exigió su liberación como parte del intercambio de rehenes por terroristas, pero Israel se negó.

En general, prevalece un profundo escepticismo sobre la viabilidad de los planes de paz externos.

“A pesar del inmenso sufrimiento, los gazatíes muestran mayor pragmatismo y se muestran más abiertos a acuerdos negociados y a una gobernanza práctica. Por otro lado, los civiles de la Margen Occidental son más escépticos respecto a los planes externos y apoyan más la lucha armada”, declaró el PCPSR en un comunicado.

Existe también una fuerte demanda pública de legitimidad interna mediante elecciones y una seguridad autosuficiente, lo que refleja una profunda desconfianza en la Autoridad Palestina, Israel y otras naciones árabes. La idea de que una fuerza armada árabe entre en Gaza para mantener la seguridad fue rechazada de forma abrumadora por los palestinos, con casi un 70% expresando su desaprobación.

Independientemente de la oposición a una fuerza árabe, los palestinos manifestaron su aprobación a los aliados regionales. Los hutíes de Yemen fueron los más populares, seguidos por Catar, Hezbollah, Irán, Turquía, Jordania y Arabia Saudita.

En el ámbito internacional, China recibió la mayor aprobación, seguida de Rusia, España, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.