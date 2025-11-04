EE.UU. Trump: Cualquier judío neoyorquino que hoy vote a Mamdani “es un estúpido”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posteó en su plataforma Truth Social sobre las elecciones para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York de hoy: “¡Cualquier judío que vote por (el candidato demócrata) Zohran Mamdani, un odiador de judíos probado y confeso, es un estúpido!”.

Utilizó el mismo argumento sobre los judíos que votaron por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024.

Ayer, Trump instó a los votantes a apoyar al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo.

Las urnas abrieron a las 6 y cerrarán a las 21 hora local, mientras los candidatos realizan sus últimos esfuerzos para convencer a los votantes neoyorquinos.

Varias encuestas previas a la jornada electoral proyectaron una victoria del concejal Mamdani.

Pese a la opinión de Trump, las mismas sugieren que una proporción significativa de judíos estaría dispuesta a apoyar al candidato que mostró una hostilidad abierta hacia Israel durante toda su breve carrera política y que hizo de esa postura un eje central de su campaña.

Partidario del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), Mamdani respaldó retirar las inversiones de los fondos de pensión de Nueva York en Israel. Además, calificó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de «criminal de guerra» y prometió ordenarle al Departamento de Policía que lo arreste si visita la ciudad.

A su vez, en el segundo aniversario de la Masacre del 7 de Octubre, acusó al gobierno israelí de lanzar una “guerra genocida” y perpetuar un “apartheid”, acusaciones que repitió en un reciente debate con Cuomo y el otro postulante, Curtis Sliwa.

A juzgar por las cifras, la retórica de Mamdani no disuadió a grandes sectores del electorado judío: el 32% lo apoyaría.