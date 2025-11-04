Gaza: Israel destruye un extenso túnel de Hamás y localiza una plataforma de lanzamiento de cohetes detrás de la «Línea Amarilla»

Itongadol/Agencia AJN.- En medio del alto el fuego vigente en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que sus tropas desplegadas en el norte de la Franja, detrás de la «Línea Amarilla», el área bajo control israelí, destruyeron un túnel de cientos de metros de longitud de la organización terrorista palestina Hamás y localizaron una plataforma de lanzamiento de cohetes.

Reservistas de la Brigada Yiftah, que operan en el barrio de Shejaiya, al este de la Ciudad de Gaza, encontraron un sitio con varios lanzadores, cohetes y puestos de lanzamiento.

En tanto, en la zona de Jabalia, tropas de la 188.ª Brigada Blindada y la unidad de élite de ingenieros de combate Yahalom localizaron y destruyeron un túnel de Hamás de decenas de metros de profundidad.

Según las FDI, el túnel había sido utilizado por terroristas de Hamás para residir durante largos períodos y preparar ataques contra sus tropas.

La noticia se conoció mientras la Cruz Roja les notificaba a las Fuerzas de Defensa de Israel que poco tiempo antes había recogido en la Ciudad de Gaza, de manos de terroristas palestinos de Hamás, un ataúd con el presunto cuerpo de un rehén israelí asesinado, y se los estaba llevando a las tropas que lo esperan dentro de la Franja.

Esa organización terrorista palestina había anunciado más temprano que entregaría el cadáver de un rehén israelí a las 20 hora local.

Hamás detalló que encontró el cuerpo durante unas excavaciones en el barrio de Shejaiya, en la Ciudad de Gaza, ‘‘detrás de la Línea Amarilla’’.

El mismo le fue entregado a personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, que más temprano había informado que Israel había entregado ayer los cuerpos de 45 terroristas palestinos, un día después de que Hamás devolviera los restos de tres rehenes.