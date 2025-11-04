Inicio ISRAEL Los restos de un rehén entregado por Hamás ya se encuentran en territorio israelí

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- Los restos de un rehén entregado por Hamás en Gaza ya ingresaron a territorio israelí, confirmaron hoy las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los restos serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir para su identificación.

Según Hamás, el rehén habría muerto al este del barrio de Shejaia.

Según la organización palestina, los restos del rehén fueron encontrados durante las operaciones de búsqueda y excavación en curso dentro de la Línea Amarilla.

Esto ocurre después de que la organización terrorista exigiera inmunidad para los combatientes apostados en túneles subterráneos en Rafah, para que pudieran trasladarse a zonas dentro de la Línea Amarilla, según informó una fuente familiarizada con los detalles al Jerusalem Post.

Hamás afirmó que la cooperación con la Cruz Roja aceleró significativamente el proceso de recuperación, lo que permitió el hallazgo de restos adicionales.

El anuncio de Hamás se produjo menos de un día después de que devolvieran los restos de tres soldados israelíes el lunes por la mañana: el coronel Asaf Hamami, de 40 años; el capitán Omer Neutra, de 21; y el sargento primero Oz Daniel, de 19 años.

Con esto, los rehenes israelíes que quedaban en Gaza eran ocho: Itay Chen, Meny Godard, Hadar Goldin, Ran Gvili, Joshua Loitu Mollel, Dror Or, Lior Rudaeff y Sudthisak Rinthalak.

