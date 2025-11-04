FACCMA: ¡Primera gala de cultura!

En un gran evento y luego de muchos meses de planificación, llegó el día más esperado para la cultura Macabea y tuvimos una noche verdaderamente de gala en el Teatro Metropolitan.

300 artistas en el escenario de diferentes instituciones bailando sin parar dejando la vara altísima para futuras ediciones.

Además contamos un público espectacular con más de 500 personas que llenaron la sala y se cansaron de aplaudir.

Estuvo presente Tali Lubieniecki que nos deleitó con su voz y terminamos todos juntos cantando un emocionante Hatikva.

Toda la familia macabea estuvo presente apoyando y disfrutando de un espectáculo increíble.