Inicio Faccma FACCMA: ¡Primera gala de cultura!

FACCMA: ¡Primera gala de cultura!

Por Iton Gadol
0 Comentarios

En un gran evento y luego de muchos meses de planificación, llegó el día más esperado para la cultura Macabea y tuvimos una noche verdaderamente de gala en el Teatro Metropolitan.

300 artistas en el escenario de diferentes instituciones bailando sin parar dejando la vara altísima para futuras ediciones.

Además contamos un público espectacular con más de 500 personas que llenaron la sala y se cansaron de aplaudir.

Estuvo presente Tali Lubieniecki que nos deleitó con su voz y terminamos todos juntos cantando un emocionante Hatikva.

Toda la familia macabea estuvo presente apoyando y disfrutando de un espectáculo increíble.

También te puede interesar

FACCMA: A dos años del horror

FACCMA | Un evento mágico e inolvidable

FACCMA: Se vienen las Macabeadas Infantiles

FACCMA: Segundo Iajad del año    

FACCMA | Vamos a Pittsburgh

Presidente de FACCMA: “El año que viene vamos...

FACCMA: Hay comunidad, hay acción y hay futuro

FACCMA: La llama llegó a la Argentina

Kadima celebró el Festival Simje en homenaje a...

FACCMA: ¡Alentemos con respeto!

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más