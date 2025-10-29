Reservista israelí es asesinado por terroristas palestinos en Rafah

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron esta mañana la muerte de un soldado reservista, en un ataque perpetrado por terroristas terroristas ayer por la tarde contra las tropas estacionadas en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

El soldado fallecido fue identificado como el sargento mayor Yonah Efraim Feldbaum, de 37 años, operador de maquinaria pesada, originario de Neria, en la Margen Occidental.

Según una investigación preliminar de las FDI, los terroristas lanzaron lanzagranadas antitanques y francotiradores abrieron fuego contra las tropas, que operaban en el barrio de Jenina.

A pesar de que la zona se encuentra al este de la «Línea Amarilla», área bajo control israelí como parte del alto el fuego, las FDI han evaluado que hay terroristas escondidos en un “bolsillo” de la zona. Mientras las tropas trabajan para despejar el barrio de infraestructura de Hamás, terroristas emergen de túneles e intentan ataques.

La semana pasada, dos soldados fueron asesinados en un ataque similar en el mismo barrio.

Israel ha culpado a Hamás de ambos ataques, pero esa organización terrorista palestina ha negado toda implicación en los mismos.