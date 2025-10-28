Herzog felicitó a Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas

Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, felicitó al presidente argentino Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las recientes elecciones legislativas en Argentina.

“Me complació hablar y felicitar a mi querido amigo, y verdadero amigo de Israel, el presidente Javier Milei, por el exitoso desempeño de su partido en las elecciones parlamentarias”, expresó Herzog.

So pleased to speak to and congratulate my dear friend, and a true friend of Israel, Argentina’s President @JMilei on his party’s successful performance in the parliamentary elections.



Under his leadership, the close ties and partnership between our countries has become… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 28, 2025

El presidente israelí destacó además el fortalecimiento de los lazos entre ambos países desde la llegada de Milei al poder. “Bajo su liderazgo, los estrechos vínculos y la asociación entre nuestras naciones se han vuelto más fuertes que nunca”, afirmó.

Herzog cerró su mensaje con: “¡Felicitaciones y gracias, mi amigo!”.

Desde su asunción, Milei ha impulsado una política exterior de marcado acercamiento a Israel, país al que visitó en reiteradas ocasiones y con el que ha profundizado la cooperación en materia tecnológica, comercial y de seguridad.

Por su parte, fuentes del entorno presidencial argentino interpretaron el mensaje de Herzog como una señal de respaldo político y de continuidad en la agenda bilateral, que incluye la próxima apertura de la embajada argentina en Jerusalem, una promesa que Milei ha confirmado para el año 2026.

El intercambio entre ambos mandatarios refuerza las relaciones bilaterales entre ambos países y subraya la intención de profundizar la cooperación en materia tecnológica, comercial y de seguridad.