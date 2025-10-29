La Cruz Roja considera “inaceptable” que Hamás haya simulado el hallazgo de los restos de un rehén israelí

Itongadol/Agencia AJN.- La Cruz Roja (CICR) emitió un inusual comunicado criticando a la organización terrorista palestina Hamás por haber simulado el hallazgo de los restos de un rehén israelí enterrando el cuerpo antes de llamar a sus equipos y recuperarlo cuando estos se encontraban presentes.

La organización afirmó en un comunicado que estaba “al tanto” del video difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel que muestra la escena y añadió que “aceptó estar presente de buena fe en su rol de intermediario neutral entre las partes” y que su personal “no estaba al tanto de que una persona fallecida había sido colocada allí antes de su llegada, como se ve en el video”.

“Nuestro equipo solo observó lo que parecía ser la recuperación de los restos sin conocimiento previo de las circunstancias que la rodearon”, señaló.

“Es inaceptable que se haya escenificado una falsa recuperación cuando tanto depende del cumplimiento de este acuerdo y tantas familias siguen esperando con angustia noticias de sus seres queridos”, añadió el comunicado.

«El CICR les está planteando sus preocupaciones directamente a las partes. Reiteramos urgentemente nuestro llamamiento para que los restos humanos sean tratados de una manera digna que respete las obligaciones del derecho internacional humanitario, así como las normas forenses. La devolución de restos humanos a sus seres queridos nunca debe ser política», concluyó.