EE.UU. Nueva York: condenan a 17 meses de prisión a un palestino por una serie de ataques antisemitas

Itongadol/Agencia AJN.- El palestino Tarek Bazrouk fue condenado ayer a 17 meses de prisión por una serie de ataques antisemitas en Nueva York.

Atacó a judíos en protestas antiisraelíes en tres ocasiones el año pasado y a principios de este.

Bazrouk había firmado un acuerdo de culpabilidad en junio que incluía una pena de prisión de entre 12 y 18 meses, por lo que la sentencia del juez del Distrito Sur se encuentra en el extremo superior de dicho margen.

La sentencia incluye otros tres años de libertad vigilada.

«Si atacás a alguien sin provocación, solo porque esa persona al azar es un judío real o percibido, porque vos, el agresor, odiás a los judíos, es muy probable que vayas a la cárcel. Es así de simple», dijo el juez Richard Berman.

Recalcó que el fallo no se refiere específicamente a los judíos, sino a los delitos de odio contra cualquier grupo.

Una de las víctimas, Elisha Baker, afirmó estar «agradecido» por la decisión del juez.

«El mensaje que el tribunal ha dado hoy es que si agredís a judíos por su judaísmo y pertenencia al pueblo judío, serás responsabilizado», declaró a The Times of Israel.

Los judíos son el grupo más afectado por delitos de odio en la Ciudad de Nueva York, pero las condenas son poco frecuentes.