Ben Gvir advierte que el gobierno “no tiene derecho a existir” si Netanyahu renuncia a eliminar a Hamás

Itongadol.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, advirtió que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu “no tiene derecho a existir” si decide renunciar al objetivo de desmantelar a Hamás, tras las recientes violaciones al acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista en Gaza.

“Una vez más Hamás asesina a un soldado durante el ‘alto el fuego’ y una vez más el primer ministro elige concluir el incidente con una ‘respuesta medida’ y un regreso inmediato al cese del fuego, mientras continúa introduciendo ayuda ‘humanitaria’, en lugar de volver a una guerra total y esforzarse por alcanzar rápidamente su principal objetivo: la destrucción de Hamás”, declaró Ben Gvir en un comunicado.

El ministro recordó que Netanyahu “se comprometió a cumplir todos los objetivos de la guerra” y advirtió: “Si decide renunciar al objetivo de desmantelar a Hamás y se conforma con una victoria simbólica o nominal, manteniendo en la práctica la política anterior al 7 de octubre y preservando a Hamás, el gobierno no tendrá derecho a existir”.

Es la segunda vez en pocos días que Ben Gvir lanza este tipo de advertencia. Tanto él como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidieron a Netanyahu que actúe para garantizar la eliminación de Hamás, en medio de las críticas por el incumplimiento del grupo en la entrega de los cuerpos de 13 rehenes fallecidos y los ataques mortales contra soldados israelíes en Gaza.

Ben Gvir ya había anunciado que dio a Netanyahu un plazo para avanzar en el desmantelamiento de Hamás o, de lo contrario, retiraría su apoyo a la coalición de gobierno, aunque evitó precisar públicamente una fecha límite.