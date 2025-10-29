Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El Tribunal Superior escucha las peticiones que exigen al gobierno reclutar a decenas de miles de haredim.

The Jerusalem Post: Israel resumes enforcing ceasefire after strikes responding to Hamas violation.

YNET: El reservista caído del ejército israelí Efi Feldbaum tenía la ciudadanía estadounidense; Gaza informa de nuevos ataques.

Maariv: Gadi Eisenkot en una dramática declaración: Netanyahu no está siendo boicoteado La entrevista completa.

Israel Hayom: Se renueva el alto el fuego en Gaza tras los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel.

