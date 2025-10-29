Las Fuerzas de Defensa de Israel anuncian: se restablece el alto el fuego en Gaza; más de 30 terroristas abatidos

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles por la mañana que han reiniciado la aplicación del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras una serie de operaciones contra objetivos vinculados a Hamás en respuesta a incidentes recientes en Rafah.

Según el comunicado militar, la decisión se adoptó “de acuerdo con la directiva del nivel político” y tras una ola de ataques en la que “doce­nas de objetivos y terroristas” fueron alcanzados. En las operaciones, las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) golpearon a más de 30 individuos que, según la inteligencia, ocupaban puestos de mando en las organizaciones terroristas que operan en Gaza.

El anuncio llega después de un ataque contra tropas israelíes en Rafah en el que resultó muerto el Sargento Maestro (res.) Yona Efraim Feldbaum, de 38 años y padre de cinco hijos. Las autoridades militares calificaron el incidente como una violación grave del acuerdo de cese de hostilidades.

En su declaración, la institución castrense subrayó: “Las FDI continuarán manteniendo el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo”.

Por su parte, el ministro de Defensa Israel Katz emitió un duro comunicado en el que aseguró que desde la jornada anterior “decenas de comandantes de Hamás fueron eliminados en una potente operación de las FDI, en respuesta a ataques contra soldados y al incumplimiento del acuerdo para devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, además de golpes a decenas de blancos de infraestructura”. Katz agregó: “No hay, ni habrá, impunidad para ninguno de los líderes de Hamás —ni aquellos en traje ni los que se esconden en túneles. Cualquiera que levante la mano contra soldados de las FDI pagará el precio completo”.

El restablecimiento de la aplicación activa del alto el fuego llega en un momento de extrema tensión: los enfrentamientos puntuales y las acusaciones mutuas de violaciones del acuerdo podían poner en riesgo la continuidad de la tregua. Fuentes oficiales israelíes señalaron que las operaciones militares realizadas tenían un doble objetivo: castigar a los responsables de las agresiones contra tropas y disuadir futuras infracciones que puedan desestabilizar el mecanismo de cese de hostilidades.

Familias de rehenes y sectores políticos israelíes han presionado en las últimas jornadas para una respuesta contundente ante lo que consideran maniobras de Hamás —incluyendo demora o manipulación en la devolución de cuerpos—, mientras que Estados Unidos y otros mediadores internacionales han instado, a la vez, a preservar la tregua y evitar una escalada mayor.

Las FDI advirtieron que mantendrán la postura de “respuesta firme” y reiteraron que cualquier nueva violación por parte de las organizaciones armadas en Gaza será enfrentada con operaciones dirigidas y específicas.