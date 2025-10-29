El ministro de Defensa israelí prohibió las visitas de la Cruz Roja a prisioneros palestinos

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa Israel Katz anunció hoy la firma de una orden que prohíbe a los representantes de la Cruz Roja Internacional visitar a prisioneros palestinos, incluidos los terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre.

Según el Ministerio de Defensa, la orden se aplica a todos los reclusos considerados “combatientes ilegales” y se emitió “con base en evaluaciones profesionales del Shin Bet (servicio de seguridad)”, que concluyeron que dichas visitas podrían poner en peligro la seguridad de Israel.

“La información de inteligencia que se me ha presentado no deja lugar a dudas de que las visitas de la Cruz Roja a terroristas encarcelados perjudicarían gravemente la seguridad de Israel”, declaró Katz. “La seguridad del Estado y de sus ciudadanos es primordial”, agregó.

La decisión se tomó tras un tenso debate en el seno del gobierno. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el Servicio Penitenciario de Israel se opusieron firmemente a permitir las visitas de la Cruz Roja, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) las apoyó, supuestamente con el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Tras la intensa presión de Ben-Gvir y el Servicio Penitenciario, Katz finalmente adoptó su postura y firmó la orden que prohibía las visitas.

El mes pasado, Netanyahu retiró el tema de la agenda del gabinete de seguridad tras darse cuenta de que no contaba con la mayoría necesaria para aprobar la propuesta del Consejo de Seguridad Nacional que permitía el acceso limitado de la Cruz Roja a los presos palestinos. El comisionado del Servicio Penitenciario, Kobi Yaakobi, había advertido al gabinete que la medida suponía un riesgo para la seguridad.

La Cruz Roja, que opera independientemente de las Naciones Unidas, tiene su sede en Ginebra y ha sido considerada durante mucho tiempo por Israel como menos hostil que otras organizaciones internacionales como la UNRWA o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, funcionarios israelíes han criticado a la Cruz Roja por no visitar ni proporcionar ayuda médica a los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza durante casi dos años.

Si bien los líderes israelíes notaron un cambio reciente en el tono de la organización tras la indignación mundial por los videos de los rehenes, afirmaron que la Cruz Roja aún no ha traducido sus palabras en acciones. Israel sostiene que, hasta que la organización cumpla con sus obligaciones humanitarias hacia los cautivos israelíes, no tiene autoridad moral para exigir acceso a los terroristas condenados en las cárceles israelíes.