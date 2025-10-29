Papa León XIV: “La Iglesia tiene un amor y una reverencia especiales por el pueblo judío”

Itongadol.- El papa León XIV afirmó que la Iglesia católica mantiene un vínculo especial con el pueblo judío, rechazó toda forma de antisemitismo y reconoció que en tiempos recientes ha habido “conflictos” en el diálogo entre ambas comunidades.

Durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro, el pontífice dedicó su mensaje al 60º aniversario de Nostra Aetate, el documento histórico que marcó un cambio profundo en las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo al rechazar la idea de culpa colectiva de los judíos por la muerte de Jesús, tras siglos de persecución y desconfianza.

“Nostra Aetate nos invita a considerar cada religión como una búsqueda de la verdad, y a ver en todo sincero buscador de Dios a alguien que refleja su misterio divino”, dijo León en la parte en inglés de su discurso. “Debido a que nuestra fe cristiana tiene sus raíces en el plan de salvación de Dios, que comenzó con su pueblo elegido, la Iglesia siente un amor y una reverencia especiales por el pueblo judío”.

En su intervención en italiano, el papa reiteró su rechazo absoluto al antisemitismo y reconoció que el diálogo interreligioso ha atravesado dificultades recientes.

“El pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido a la descendencia de Abraham”, afirmó. “La Iglesia, recordando la herencia espiritual que comparte con los judíos y motivada no por consideraciones políticas sino por amor evangélico, condena el odio, la persecución y cualquier forma de antisemitismo contra los judíos, en cualquier momento y procedente de cualquier persona”.

León agregó que, aunque “en este tiempo ha habido malentendidos, dificultades y conflictos”, estos nunca impidieron la continuidad del diálogo. “Tampoco hoy podemos permitir que las circunstancias políticas o las injusticias de algunos nos distraigan de nuestra amistad”, señaló.

Desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, las relaciones entre la Iglesia, Israel y numerosos líderes judíos se han vuelto más tensas. El predecesor de León, el papa Francisco —fallecido en abril—, había criticado con dureza las acciones de Israel en Gaza.