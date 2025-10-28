¿Quién era Ofir Tzarfati, el rehén que será enterrado por tercera vez?

Itongadol.- Ofir Tzarfati, que fue secuestrado en el festival Nova el 7 de octubre antes de ser trasladado a Gaza, ha sido identificado positivamente mediante identificación forense después de que sus restos fueran devueltos a Israel el lunes. Tzarfati, de Kiryat Ata, asistió al festival Nova junto a su pareja, Shoval, y otros amigos cercanos, para celebrar su 27º cumpleaños. La familia Tzarfati ha vivido una experiencia especialmente singular en lo que respecta a la devolución de sus restos: su repatriación el 27 de octubre fue la tercera en su caso.

Inicialmente, su cuerpo fue devuelto a Israel desde Gaza en diciembre de 2023. Las autoridades israelíes confirmaron sus restos, pero en marzo de 2024 se encontraron e identificaron restos adicionales que pertenecían a Tzarfati. En agosto de 2024, Hamás publicó una fotografía del cuerpo asesinado de Tzarfati en una campaña de guerra psicológica.

El lunes se devolvieron restos adicionales y se confirmó que pertenecían al rehén fallecido. Como resultado, su ataúd se volverá a abrir para un nuevo entierro.

La familia Tzarfati sufre otro engaño

En un comunicado, la familia Tzarfati expresó su esperanza de que otra familia pudiera finalmente cerrar un capítulo agonizante de dos años y llevar a su ser querido a casa para darle sepultura.

«Una vez más, se ha infligido un engaño a nuestra familia mientras intentamos recuperarnos. Esta mañana, nos han mostrado imágenes de vídeo en las que se ve cómo se retiran los restos de nuestro querido hijo y se entregan a la Cruz Roja, una manipulación abominable diseñada para sabotear el acuerdo y abandonar el esfuerzo por traer a todos los rehenes a casa», dice el comunicado.

«Esta es la tercera vez que nos vemos obligados a abrir la tumba de Ofir y volver a enterrar a nuestro hijo. El círculo supuestamente se «cerró» en diciembre de 2023, pero nunca se cierra del todo», escribió su familia. «Desde entonces, hemos vivido con una herida que se reabre constantemente, entre el recuerdo y la nostalgia, entre el duelo y la misión».

Su familia destacó que él fue a celebrar la vida —su cumpleaños— y nunca regresó. «Pedimos a todo el pueblo de Israel que no olvide a los caídos, que no olvide a los rehenes y que siga apoyando a las familias hasta su regreso y más allá; solo así tendremos un futuro. Solo así podremos seguir viviendo en nuestro país».