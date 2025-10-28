Ucrania ataca una represa en Rusia y provoca una emergencia en la región de Belgorod

Itongadol.- Las autoridades rusas declararon el estado de emergencia en la región de Belgorod tras una serie de ataques ucranianos que provocaron graves daños estructurales en una represa del embalse local, según informó la Agencia Federal de Recursos Hídricos de Rusia.

El ataque, ocurrido el viernes y el sábado, afectó al dique del embalse de Belgorod y, de acuerdo con la agencia estatal rusa TASS, es la primera vez desde el inicio de la invasión rusa en 2022 que un bombardeo ucraniano causa daños significativos en una infraestructura hidráulica dentro del territorio ruso.

Según el organismo, el nivel del agua en el embalse descendió aproximadamente un metro como consecuencia del impacto. Ante la situación, se declaró una emergencia a nivel de instalación y se puso en marcha un plan de recuperación.

El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, informó que alrededor de mil residentes en la zona potencialmente inundable fueron evacuados o recibieron alojamiento temporal. Gladkov aseguró que la situación se había “estabilizado” para el lunes por la mañana, aunque advirtió sobre el riesgo de nuevos ataques y la posibilidad de daños adicionales.

Videos difundidos por canales prorrusos en Telegram mostraron agua filtrándose a través de una compuerta agrietada y trincheras inundadas que, según los informes, eran utilizadas por tropas rusas. La BBC afirmó haber verificado parte del material audiovisual que muestra los daños.

Por su parte, Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, confirmó el ataque contra la represa. De acuerdo con reportes del 16º Cuerpo del Ejército ucraniano, la operación habría dejado aisladas a varias unidades rusas y cortado líneas logísticas en la ribera rusa del río Siverskyi Donets.

El medio independiente local Pepel señaló que el ataque podría haberse realizado con un sistema de cohetes HIMARS suministrado por Estados Unidos, aunque esta información no ha sido verificada. Las autoridades ucranianas no confirmaron el tipo de armamento utilizado.

Según el mismo medio, los niveles de agua del embalse continuaban descendiendo la noche del lunes, mientras equipos rusos de emergencia trabajaban para contener la filtración y evitar un colapso mayor de la estructura.