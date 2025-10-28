Terroristas de Hamás se infiltraron en zona controlada por las FDI y revelaron un cuartel oculto en una mezquita

Itongadol.- Un incidente de seguridad inusual ocurrido en Gaza fue revelado recién este martes, dos semanas después de los hechos. Según el reporte de la emisora militar Galei Tzahal, un grupo de terroristas de Hamás logró infiltrarse en un área controlada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cerca del barrio de Shuja’iyya, a unos mil metros de la frontera con Nahal Oz.

El cruce se produjo en la víspera de la festividad de Simjat Torá, el mismo día en que fueron liberados los últimos rehenes israelíes. Un dron Hermes 450 de las FDI detectó a los infiltrados y guió a las tropas de la 11ª Brigada de Reserva, que lograron detenerlos dentro del territorio controlado por Israel.

Durante un interrogatorio inicial, los terroristas —que estaban desarmados al momento del arresto— condujeron a los soldados hasta una mezquita cercana. En el lugar, las tropas hallaron explosivos de alta potencia, munición para lanzacohetes RPG y materiales de inteligencia. También encontraron una maqueta del kibutz Sa’ad, ubicado cerca de la frontera con Gaza, lo que indicaría que Hamás planeaba un ataque contra esa comunidad.

Según la información publicada, la mezquita funcionaba como un centro de mando del Batallón Shuja’iyya de Hamás. Las FDI explicaron que los sospechosos fueron seguidos desde el momento en que se acercaron a la llamada “Línea Amarilla” y fueron detenidos conforme a las reglas de enfrentamiento, que permiten neutralizar cualquier amenaza potencial. Los terroristas fueron trasladados a Israel para interrogatorios adicionales.

El ejército aún no aclaró por qué el incidente no fue divulgado antes ni cuál era el objetivo inmediato del grupo. Sin embargo, la operación refuerza las denuncias israelíes sobre el uso sistemático de mezquitas, escuelas y hospitales por parte de Hamás para almacenar armas y coordinar ataques, una práctica que las FDI sostienen viola el derecho internacional humanitario.

Tras el incidente, las fuerzas israelíes incrementaron la vigilancia aérea y terrestre en el corredor central de Gaza y reforzaron los controles a lo largo de la “Línea Amarilla”, que divide las zonas bajo control militar. Fuentes de defensa indicaron que se instalaron nuevos sistemas de detección y drones de patrulla permanente para prevenir nuevas infiltraciones.