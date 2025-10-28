Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Familia de Ofir Tzarfati: Vimos un video en el que Hamás enterraba sus restos en una «despreciable» recuperación falsa.

The Jerusalem Post: Hamas devolvió los restos mortales adicionales del rehén fallecido Ofir Tzarfati, confirma la Oficina del Primer Ministro.

YNET: Los restos mortales identificados como los del rehén asesinado Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue repatriado a Israel a finales de 2023.

Maariv: El ataúd que fue trasladado a Israel anoche: hallazgos pertenecientes al difunto Ophir French.

Israel Hayom: Netanyahu celebrará una reunión del gabinete tras el incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

