Periodista haredi detenido por supuesta incitación al terrorismo

Itongadol.- La policía israelí detuvo al periodista haredí Israel Frey, sospechoso de haber contribuido a incitar al terrorismo y la violencia palestina tras no haberse presentado cinco veces al interrogatorio policial.

Frey fue conducido para ser interrogado por agentes de policía y puesto en libertad unas horas después.

Tras su puesta en libertad, el periodista dovish arremetió contra el gobierno de línea dura entrante, tachándolo de «fascista».

«El nuevo régimen ya está aquí, es fascista y nos quiere débiles y asustados», dijo.

«Solo hay una manera de levantar la cabeza contra un régimen fascista. No hay término medio, no hay mediocracia y no hay civismo. Solo igualdad plena, libertad plena para cualquier persona entre el mar y el [río] Jordán y venceremos».

La abogada de Frey y ex miembro de la Knesset, Gaby Lasky, denunció lo que describió como la «politización» de la aplicación de la ley.

«La puesta en libertad de Frey sin condiciones de fianza demuestra que se trata de una detención política infundada diseñada para aterrorizar, silenciar y disuadir. Los detenidos en virtud de la legislación antiterrorista nunca son puestos en libertad a las pocas horas», afirmó.

«Es difícil no preguntarse quién de la Fiscalía del Estado aprobó esta locura. La policía está cada vez más politizada y esto es una señal de advertencia para cualquiera que se considere opositor al nuevo régimen. Hoy es Frey, mañana somos todos».

La policía recibió tres denuncias sobre dos publicaciones de Frey en Twitter de los últimos meses, en las que supuestamente incitaba al terrorismo palestino contra israelíes.

Una de las denuncias se presentó a raíz de un tuit de septiembre en el que elogiaba a un palestino indocumentado de Cisjordania que fue detenido en Jaffa con explosivos y armas encima y que admitió haber planeado llevar a cabo un atentado terrorista en Tel Aviv.

Frey le llamó «héroe» y dijo que «merecía una medalla» por haber hecho el viaje de Nablús a Tel Aviv sin matar a israelíes inocentes.

«A pesar de que todos los israelíes a su alrededor participan de alguna manera en la opresión, el aplastamiento y la matanza de su propio pueblo, él siguió buscando objetivos legítimos y evitó hacer daño a personas inocentes», decía su tuit.

Otra queja se refería a un tuit de octubre sobre el asesinato de la sargento Noa Lazar, de 18 años, que recibió un disparo mortal en un puesto de control cerca del campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Este.

Frey dijo que «los ataques a las fuerzas de seguridad no son terrorismo».

La policía citó al periodista para interrogarle varias veces desde las denuncias, pero se negó a presentarse en repetidas ocasiones.

Tras ser convocado por quinta vez, Frey compartió el lunes un tuit en el que protestaba por su citación, al tiempo que ponía al hijo del primer ministro designado Benjamin Netanyahu, Yair, como ejemplo para otras controvertidas personalidades de las redes sociales que reciben un trato diferente.

«Solo una pregunta: ¿Cómo es que Yair Netanyahu llama traidores a los fiscales de su padre, insinúa la pena de muerte y sale libre, mientras que yo -basándome en un tuit completamente legítimo que diferencia entre inocentes y soldados- estoy citado para una investigación policial?», comentó.