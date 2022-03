Opinión. Israel: Derrotar la nueva ola de terror. El reto, la tentación y el precedente

Editorial publicada por David Horovitz en Times of Israel.

Itongadol.- Dos décadas después de la Segunda Intifada -una serie de atentados suicidas palestinos entre 2000 y 2003 en el que murieron 1.000 israelíes- Israel está luchando de nuevo contra una creciente ola de terrorismo árabe.

Con el recuerdo de aquellos horribles ataques, los israelíes están empezando a convertirse de nuevo en analistas de seguridad nacional, tratando de calcular dónde deben y no deben salir a comprar o comer, si deben utilizar el transporte público, si deben enviar a sus hijos a la escuela, cómo protegerse mejor a sí mismos y a sus seres queridos de un ataque terrorista.

Cinco reflexiones de la realidad cotidiana, cada vez más peligrosa, sus similitudes y diferencias con las anteriores oleadas de terror, y los principales retos que se plantean:

1: No se trata de la tercera intifada, al menos por el momento.

Tras el atentado del martes por la noche en Bnei Brak, en el que un palestino de Cisjordania mató a tiros a cinco personas (dos lugareños, dos trabajadores extranjeros ucranianos y a uno de los policías que lo mataron en un tiroteo), el primer ministro Naftali Bennett dijo que Israel estaba luchando ahora contra «una ola de terrorismo árabe asesino».

No habló de una Tercera Intifada porque no se trata -todavía- de una embestida mortal organizada y orquestada. Muchos de los asesinos de la Segunda Intifada fueron inspirados, entrenados, armados y enviados por una infraestructura terrorista de Cisjordania, una línea de producción de bombarderos. Ahora se están investigando los vínculos del terrorista de Bnei Brak con uno o varios grupos terroristas; aunque evidentemente inspirados por el Estado Islámico, los asesinos de Beer Sheba y Hadera aparentemente planearon ellos mismos sus ataques.

2: La permeable barrera de seguridad de Cisjordania.

Inmediatamente después del atentado de Bnei Brak, algunos funcionarios de seguridad fueron citados diciendo que no estaba claro cómo el terrorista, Diaa Hamarsheh, procedente de Jenin en el norte de Cisjordania, había cruzado a Israel. Pero el hecho es que la barrera de seguridad de Cisjordania, cuya construcción se aprobó cuando Israel trataba de sofocar la Segunda Intifada, fue durante mucho tiempo porosa y no se mantuvo adecuadamente. Es un secreto a voces que cualquier palestino de Cisjordania que quiera entrar ilegalmente en Israel puede encontrar rutas para hacerlo, a través de innumerables brechas en la valla, evadiendo las insuficientes patrullas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ignoradas o no vistas por el tipo de sofisticados sistemas de vigilancia que ahora garantizan la eficacia de la valla inteligente de la frontera de Gaza.

Si se quiere evitar un creciente ataque terrorista por parte de los palestinos de Cisjordania, la barrera debe convertirse en el tipo de barrera difícil de penetrar para la que fue diseñada originalmente, con la inversión de presupuesto y personal que sea necesaria. No se pretendía que fuera la única defensa contra el terror en Cisjordania, pero fue concebida, y tiene un papel vital que desempeñar, como una herramienta crucial en la batalla.

Sin embargo, dos de los tres atentados mortales de los últimos ocho días fueron llevados a cabo por ciudadanos árabes israelíes, todos ellos vinculados e inspirados por el Estado Islámico. Puede que el aspirante a califato yihadista haya perdido sus activos territoriales, pero su ideología sigue viva, incluso entre una minoría árabe israelí muy pequeña, pero potencialmente mortal, como se ha demostrado sangrientamente en Beer Sheba y Hadera.

El beduino del Néguev que mató a cuatro israelíes en Beer Sheba era un activista del Estado Islámico, que había cumplido una condena por reclutar para el ISIS y tratar de luchar con él en Siria. Los árabes de Umm al-Fahm que mataron a tiros a dos agentes de la Policía de Fronteras en Hadera prometieron su lealtad al Estado Islámico en un vídeo antes de partir.

Ningún control fronterizo podría haberles negado el acceso a sus objetivos israelíes, ya que eran israelíes.

3: Armas por todas partes.

A pesar de su excepcional dedicación y destreza, de su sofisticada recopilación de información y del seguimiento de las redes sociales, los servicios de seguridad de Israel no reconocieron que los terroristas de Beer Sheba o Hadera representaran un peligro claro e inminente. Pero especialmente en el caso de Hadera, fuentes del Shin Bet reconocieron que podrían haberlo hecho mejor.

Mientras que el asesino de Beer Sheba partió con un cuchillo, los dos primos terroristas de Hadera evidentemente habían planeado, preparado y equipado para su ataque con mucho cuidado. Tenían armas nuevas -no copias fabricadas localmente- y una gran cantidad de munición. Al parecer, también habían recibido formación en materia de armas; no está claro dónde ni cuándo. Tenían la intención de matar a mucha gente, y lo habrían hecho si no hubieran sido confrontados y asesinados por miembros de una unidad de agentes encubiertos de la Policía de Fronteras, que casualmente estaban comiendo en un restaurante cercano.

Durante años, se permitió que la creciente ola de crímenes violentos dentro de la comunidad árabe israelí se agravara, con docenas y docenas de asesinatos cada año, hasta que los servicios de seguridad empezaron a centrarse en atajarla en los últimos meses. Pero se acumularon enormes cantidades de armamento -incluidos cientos de miles de pistolas- que se utilizan para cometer asesinatos dentro de la comunidad.

Aunque no se sabe si una ofensiva anterior podría haber contribuido a evitar el atentado del domingo, es seguro que las armas acumuladas durante los años de abandono figurarán en futuros derramamientos de sangre.

4: Culpar a todos los árabes es injustificado y contraproducente.

Una tentación, ante un ataque terrorista, es culpar y arremeter contra círculos cada vez más amplios: todos los beduinos, todos los palestinos, todos los árabes. Puede ser tentador, pero es injustificado, equivocado y contraproducente. Para los servicios de seguridad, el imperativo es frustrar a los extremistas que suponen una amenaza sin instituir medidas punitivas colectivas que faciliten a los incitadores del terror la obtención de nuevos reclutas.

El asesino de Beer Sheba fue ampliamente condenado dentro de su propia comunidad beduina del Néguev. Los terroristas de Hadera fueron ampliamente condenados en Umm al-Fahm. Es casi seguro que hay otros como ellos en sus comunidades, pero son minoría. En Cisjordania existe un amplio apoyo al terrorismo pero, de nuevo, todavía no se trata de una intifada, un levantamiento «popular» generalizado, y el reto de las fuerzas de seguridad es evitar que se convierta en uno.

(El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, también condenó el atentado de Bnei Brak del martes por la noche, pero sólo bajo la presión del ministro de Defensa, Benny Gantz; la AP mantiene una cooperación vital en materia de seguridad con las FDI, pero también bombea una incesante incitación contra Israel, socavando nuestra legitimidad fundamental, como hace el propio Abbas en repetidas ocasiones. Hamás, por su parte, fomenta encantado más terror mientras mantiene la calma en Gaza por ahora).

Mientras tanto, las acciones cínicas y políticamente motivadas, ejemplificadas por el plan incendiario del miembro extremista de la Knesset Itamar Ben Gvir de visitar el Monte del Templo en los próximos días o dos, tienen la transparente intención de alimentar las llamas del conflicto.

Sólo ponen más presión sobre las sobrecargadas fuerzas de seguridad, socavando la batalla contra los terroristas.

Por cierto, dos de las 11 víctimas de los tres atentados eran árabes israelíes: el agente druso de la Policía de Fronteras Yazan Falah, abatido en Hadera, y el policía árabe cristiano Amir Khoury, que perdió la vida en el tiroteo que puso fin al ataque de Bnei Brak.

«Por cierto», porque por supuesto que hay árabes que sirven en las fuerzas de seguridad de Israel.

5: La probada resistencia de los israelíes.

Con los tres atentados en ocho días, los terroristas mataron a más personas en Israel que en todo 2020 y 2021. La cifra combinada de 11 muertos en los ataques en Beer Sheba, Hadera y Bnei Brak marca el mayor número de víctimas mortales desde que 11 personas murieron en un atentado suicida en Tel Aviv en abril de 2006.

Israel ya sufrió oleadas de terror, y nuestra nación siempre tuvo una extraordinaria voluntad y resistencia para resistir, luchar y prevalecer.

Todo indica que el terror y el derramamiento de sangre empeorarán -desde fuera y, como ocurrió también el pasado mes de mayo, desde dentro- a medida que los grupos terroristas poco visionarios y los partidarios afines traten de suscitar más hostilidad, y los asesinos «imitadores» se vean «inspirados» a actuar.

Y todo indica que serán derrotados.