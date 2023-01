New York Times: El Mossad llevó a cabo un ataque a las instalaciones de defensa de Irán por los propios intereses de Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El ataque con aviones no tripulados contra una instalación de defensa en la ciudad iraní de Isfahan fue llevado a cabo por Israel para proteger sus propios intereses de seguridad y no para evitar las exportaciones de armas a Rusia, según un informe del New York Times publicado el domingo.

El ataque del sábado fue llevado a cabo por la agencia de inteligencia Mossad, según el periódico, que citó a funcionarios de inteligencia de Estados Unidos.

El informe señaló que Isfahan es un centro para la industria de misiles de Teherán, y es donde se ensambla el misil de alcance medio Shahab, que es capaz de alcanzar a Israel.

Irán aún no ha entregado misiles a Rusia a pesar de los informes desde octubre de que planea hacerlo, pero Teherán ha estado suministrando drones suicidas Shahed-136 para que los use el Kremlin en la invasión de Ucrania de casi un año.

Los drones «kamikaze» se han desplegado para atacar sitios civiles ucranianos e instalaciones de infraestructura crítica desde septiembre. Algunos informes han dicho que el presunto ataque israelí tuvo como objetivo el programa de aviones no tripulados de Irán.

Fuente y autores: New York Times – Ronen Bergman, David Sanger y Farnaz Fassihi