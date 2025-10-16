Netanyahu tras el anuncio de los terroristas hutíes sobre la eliminación de su jefe militar: Israel perseguirá a cualquiera que lo amenace

Itongadol/Agencia AJN.- Tras el anuncio de los terroristas hutíes en Yemen de la eliminación de Muhammad al-Ghamari, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se jactó de que «otro jefe de Estado Mayor fue eliminado de las filas de los líderes terroristas que buscaban perjudicarnos».

«Llegaremos a todos», prometió en un comunicado.

Su oficina afirmó que «la mano decidida de Israel alcanzará a todos los que han intentado perjudicarnos y se han propuesto destruir a Israel».

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que Ghamari murió como resultado del ataque israelí de agosto contra los líderes de ese grupo terrorista respaldado por Irán.

Más temprano, los hutíes confirmaron que Al-Ghamari, que había resultado herido en un ataque aéreo israelí, sucumbió a sus heridas, aunque no ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Sin responsabilizar directamente de ello al Estado judío, los terroristas afirmaron que “el conflicto con Israel no ha terminado”.

Al-Ghamari era considerado una de las figuras clave en la estructura militar de los hutíes y coordinaba gran parte de sus operaciones en Yemen y el mar Rojo.

En los últimos meses, el grupo terrorista había lanzado misiles y drones hacia territorio israelí, la mayoría de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas hebreas.

Israel, por su parte, ha llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen en respuesta a esas agresiones.

El 14 de junio, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron bombardeos dirigidos a sus altos mandos militares.

En ese momento, una fuente israelí confirmó a The Jerusalem Post que se trataba de un ataque selectivo contra un líder de alto rango y señaló: “Pronto sabremos si tuvo éxito”.

La muerte de Al-Ghamari representaría un golpe significativo para la cúpula terrorista hutí, que mantiene su alianza estratégica con Irán y continúa implicado en el conflicto regional que involucra a Israel y otros actores del eje pro iraní.