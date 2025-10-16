El exrehén argentino Eitan Horn vuelve a su casa en Kfar Saba y el soldado Nimrod Cohen a la suya en Rehovot

Itongadol/Agencia AJN.- El exrehén argentino Eitan Horn fue recibido de vuelta en su ciudad, Kfar Saba, por vecinos eufóricos, tras más de dos años de cautiverio por parte de la organización terrorista palestina Hamás.

Horn recibió el alta hospitalaria más temprano, tras su liberación de Gaza el lunes.

Los residentes de la ciudad salieron a las calles con banderas israelíes para darle la bienvenida, después de que la Municipalidad de Kfar Saba publicara un comunicado animándolos a hacerlo.

Agencia AJN .

El ex rehen argentino Eitan Horn, de regreso a su casa en Kfar Saba.

“No tengo palabras, solo agradecimiento” pic.twitter.com/BU2h0LkRHb — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 16, 2025

Horn fue fotografiado saludando desde la ventana de su casa, donde todavía hay una gran pancarta exigiendo su liberación.

En tanto, el soldado liberado Nimrod Cohen recibió el alta del hospital Ichilov y fue recibido con vítores y aplausos al llegar a su ciudad natal, Rehovot, ondeando una bandera israelí desde la ventanilla del coche, que avanzaba lentamente entre la multitud.

Antes de su regreso, la Municipalidad de Rehovot animó a los residentes a alinearse en el camino hacia su casa y «recibirlo con abrazos, cariño y banderas israelíes».

La municipalidad afirmó haber reemplazado las viejas pancartas que habían colocado pidiendo la liberación de Cohen por unas nuevas que dicen: «Nimrod, qué bueno que hayas vuelto a casa».

El exrehén y soldado Nimrod Cohen vuelve a su casa en Rehovot pic.twitter.com/YvAOTsJFqB — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 16, 2025

“El Centro Médico Ichilov de Tel Aviv continuará acompañándolos y a sus familias y realizará seguimiento médico y pruebas adicionales según sea necesario”, declaró el hospital.

Horn, docente y capacitador juvenil, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Ambos intentaron refugiarse en un cuarto seguro cuando comenzó el ataque, pero fueron capturados por los terroristas. Iair fue liberado en febrero.

Cohen es un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, tras el ataque a su tanque, situado entre el kibutz Nir Oz y Nirim. Los otros tres tripulantes, Omer Neutra, Shaked Dahan y Oz Daniel, fueron asesinados en el ataque.