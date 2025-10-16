Bar Kuperstein, rehen de Hamás liberado: «Me golpeaban pero no lo sentía, tenia el cuerpo entumecido»

Itongadol.- Julie Kuperstein, la madre de Bar Kuperstein, uno de los rehenes recientemente liberados, habló con Galei Tzahal sobre la horrible experiencia que sufrió su hijo durante su tiempo en cautiverio.

Julie describió las condiciones como brutales e inhumanas, y relató la tortura física y psicológica que sufrió su hijo. «Fueron sometidos a abusos severos, una verdadera tortura», dijo. «El hambre era insoportable. No se trata así a los seres humanos». Según ella, Bar le contó: «Me golpeaban, pero no podía sentirlo; tenía el cuerpo entumecido». Explicó que se entrenó mentalmente para disociar el dolor. «Todo estaba en su cabeza. Así sobrevivió», dijo.

Bar estuvo retenido junto a otros rehenes. Julie describió la profunda conexión que se desarrolló entre las familias de los cautivos. «Realmente nos convertimos en una sola familia. Cuando nuestros seres queridos regresaron y vieron lo unidos que estábamos, fue un regalo para ellos», dijo.

También relató cómo los captores se comunicaban con luces intermitentes, indicando cuándo podrían entregar comida. Si no llegaba comida a esa hora, a menudo significaba que no habría nada ese día. «Bar me dijo: ‘Mamá, me acostumbré a vivir con muy poca comida'», dijo. «Cuando te duele el estómago y no hay nada para comer, esos son momentos increíblemente difíciles».

Julie dijo que los rehenes sufrían más abusos cada vez que había una víctima de Hamás o daños en las casas de los familiares de los captores. «Venían y los golpeaban, los maltrataban. Era muy duro. Prefiero no entrar en detalles», dijo. Bar se las arreglaba durmiendo lo más que podía. «Eso era lo que lo mantenía cuerdo», añadió.

A pesar de las terribles condiciones, Julie destacó la compasión y el ingenio de Bar. «Tiene manos de oro», dijo. «Incluso en cautiverio, ayudó a otros: arregló la electricidad, reparó una letrina, canalizó agua e incluso creó una pequeña área privada en el túnel donde otros podían ir cuando necesitaban espacio».

Julie también compartió un momento milagroso en el que Bar se salvó de una explosión. «Recorrieron varias casas. La última en la que se quedaron explotó. No se suponía que estuviera allí; fue un verdadero milagro», dijo. Durante su cautiverio, Bar decidió donar los 200 shekels que le quedaban en la cartera como acto de caridad, creyendo que podría salvarlo.

La familia también tuvo que ocultar los antecedentes de Bar como soldado de Nahal. Les dijo a sus captores que era médico. «Decía que no les importaba si alguien era soldado o no; trataban a todos horriblemente», explicó Julie.

Julie señaló que la experiencia profundizó la conexión espiritual de Bar. «Cuando regresó, pidió tzitzit. Me quedé en shock», dijo. «Siempre tuvo fe, era tradicional, pero no así. Vio a los musulmanes rezando y ayunando y decidió que él también quería acercarse al Creador». Añadió: «Recitó muchos Shemá Israel, oró y recitó Salmos. Dialogó con Dios».