Opinión | Lazos de Israel con Arabia Saudita e Indonesia: La oportunidad económica que se esconde tras el estancamiento político

Por Galit Meyran*

Si bien hablar de un «nuevo Medio Oriente» puede parecer prematuro, sin duda nos acercamos a un punto de inflexión, un momento en el que la diplomacia podría volver a girar. Ese momento exige preparación, vigilancia y visión estratégica.

He conocido a bastantes empresas israelíes que ya están pensando en el futuro. No se quedan de brazos cruzados esperando un anuncio oficial; están actuando ya. Están ocupados reactivando y aprovechando las relaciones que han construido con socios regionales, intentando descubrir dónde se encontrarán las verdaderas oportunidades al día siguiente.

Los Acuerdos de Abraham pueden haberse estancado, pero los lazos con los Estados del Golfo nunca desaparecieron; simplemente pasaron desapercibidos. Ahora, existe una posibilidad real de que esos acuerdos se expandan.

Salto diplomático y económico

De hecho, crece la especulación sobre la posible incorporación de otros países —Arabia Saudita, Indonesia, incluso el Líbano y Siria— a futuros esfuerzos de normalización. Si esto sucede, marcará mucho más que un simple cambio diplomático; desencadenará un importante avance económico.

La paz con nuestros vecinos se traduce rápidamente en alianzas, comercio e inversión mutua. Tan solo la normalización de las relaciones con Arabia Saudita e Indonesia podría abrir nuevos mercados masivos.

Esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando suceda, las empresas que lo planearon tendrán una ventaja real. Hablamos de presupuestos a gran escala y una verdadera apertura a la innovación israelí en todos los sectores. Mercados que antes se consideraban inaccesibles están comenzando a ser accesibles. Quienes se preparan ahora serán los primeros en la fila cuando se abran oficialmente las puertas.

Al otro lado del Atlántico

Al otro lado del Atlántico, también se está produciendo movimiento. En Washington, incluyendo círculos cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump, hay indicios tempranos de interés en revisar el marco comercial entre Estados Unidos e Israel, especialmente si la región entra en un período de estabilidad.

En un escenario realista, podríamos ver renovados esfuerzos para reducir los aranceles a las importaciones israelíes.

Esto podría ofrecer a las empresas israelíes que operan en Estados Unidos una importante ventaja competitiva, ayudando a restablecer a Israel como un actor preferente en el mercado estadounidense, no solo en tecnología, sino en una amplia gama de industrias.

Al mismo tiempo, las empresas estadounidenses ya están evaluando el alcance de la reconstrucción necesaria tanto en Israel como en Gaza. Querrán actuar con rapidez, con o sin socios locales. Podemos esperar el regreso de los inversores, lo que ayudará a impulsar el sector de alta tecnología de Israel hacia su máximo auge.

Era rápida y transformadora

Estamos entrando en una era rápida y transformadora.

Esto pone de relieve la importancia de estar preparados no solo con las herramientas y la financiación adecuadas, sino también con una mentalidad estratégica. Esta es una oportunidad única para dar forma al futuro. Quienes reconozcan los puntos de inflexión clave y lleguen preparados no solo participarán, sino que liderarán.

La Cámara de Comercio Israelí-Estadounidense representa a unas 200 empresas internacionales, que son un tercio de la economía israelí. Nos comprometemos a ayudarlas a aprovechar este momento y a definir el futuro.

*El autor es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Israelí-Estadounidense.

Fuente: Jerusalem Post