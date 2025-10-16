Israel: El ministro de Justicia propone un tribunal con poder para condenar a muerte a los autores del 7 de octubre

Itongadol.- El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, presentó ante la Knesset un proyecto de ley que propone establecer un tribunal penal especial para juzgar a los gazatíes acusados de haber participado en las masacres y atrocidades del 7 de octubre de 2023, cometidas durante la invasión de Hamás al sur de Israel. La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte a los condenados por crímenes particularmente graves.

Según el texto legislativo, el tribunal estará compuesto por 15 jueces con calificación para servir en la Corte Suprema de Israel o por juristas internacionales seleccionados por el ministro de Justicia en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores.

El tribunal podrá juzgar a los gazatíes capturados en Israel entre el 7 y el 14 de octubre de 2023, sospechosos de pertenecer a Hamás y acusados de delitos contemplados en la Ley para la Prevención del Genocidio de 1950, basada en la Convención de la ONU de 1948.

El Estado podrá solicitar la pena de muerte, aunque su aplicación requerirá la aprobación del primer ministro en consulta con altos funcionarios de seguridad. Levin, quien ha manifestado su apoyo a esta medida, señaló que las acusaciones fueron redactadas para permitir el enjuiciamiento por delitos punibles con esa sanción máxima.

En una declaración conjunta con el presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, Simcha Rothman, y la diputada Yulia Malinovsky del partido opositor Yisrael Beytenu, Levin destacó el “trabajo intensivo” realizado desde los ataques del 7 de octubre por la Fiscalía del Estado, la policía y el Shin Bet, que recopilaron “volúmenes de evidencia sin precedentes” contra los detenidos.

Levin explicó que, debido al alto número de casos y la gravedad excepcional de los crímenes investigados, surgió la necesidad de introducir modificaciones legislativas “para garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo con eficiencia y que la justicia no solo se haga, sino que también se vea que se hace”.

El Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset ya inició las deliberaciones sobre la propuesta, y Levin busca llevar el proyecto a su primera lectura parlamentaria en los próximos días, ahora que todos los rehenes vivos en Gaza han sido liberados.