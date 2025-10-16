Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El ministro de Justicia propone un tribunal con poder para condenar a muerte a los autores de los atentados del 7 de octubre.

The Jerusalem Post: Los hutíes de Yemen afirman que el jefe del Estado Mayor Muhammad al-Ghamari fue asesinado.

YNET: Familias revelan el servicio militar secreto de los rehenes tras su liberación del cautiverio de Hamas

Israel Hayom: Los hutíes admiten que su jefe de Estado Mayor murió en un ataque israelí

