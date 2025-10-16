Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su jefe del Estado Mayor, Muhammad al-Ghamari, por un ataque israelí

Itongadol.- Los hutíes han confirmado que su jefe de Estado Mayor Militar, Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, que resultó herido en un ataque aéreo israelí, sucumbió a sus heridas.

Según un comunicado del movimiento, al-Ghamari murió “cumpliendo con sus deberes”, aunque no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Sin señalar directamente a Israel, los hutíes afirmaron que “el conflicto con Israel no ha terminado” y advirtieron que el país “recibirá su castigo disuasorio por los crímenes cometidos”.

Al-Ghamari era considerado una de las figuras clave en la estructura militar de los hutíes y coordinaba gran parte de sus operaciones en Yemen y el mar Rojo. En los últimos meses, el grupo había lanzado misiles y drones hacia territorio israelí en “solidaridad con el pueblo palestino en Gaza”, la mayoría de los cuales fueron interceptados por las defensas israelíes.

Israel, por su parte, ha llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen en respuesta a esas agresiones. El 14 de junio, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron bombardeos dirigidos a altos mandos militares hutíes. En ese momento, una fuente israelí confirmó a The Jerusalem Post que se trataba de un ataque selectivo contra un líder de alto rango y señaló: “Pronto sabremos si tuvo éxito”.

La muerte de al-Ghamari, si se confirma oficialmente, representaría un golpe significativo para la cúpula militar del movimiento hutí, que mantiene su alianza estratégica con Irán y continúa implicado en el conflicto regional que involucra a Israel y a otros actores del eje proiraní.