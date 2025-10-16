Los ex rehenes Eitan Horn y Nimrod Cohen fueron dados de alta del hospital

Itongadol/AJN.- El Hospital Ichilov anunció que los sobrevivientes del cautiverio en Gaza Nimrod Cohen y Eitan Horn fueron dados de alta y regresaron a su casa después de someterse a una serie de pruebas médicas.

Eitan Horn, quien regresó del cautiverio de Hamás el lunes, fue dado de alta hoy del Hospital Ichilov y regresó a su domicilio tras completar todas las pruebas necesarias.

“El Centro Médico Ichilov de Tel Aviv continuará acompañándolo a él y a su familia, y realizará seguimiento médico y pruebas adicionales según sea necesario”, declaró el hospital.

Eitan Horn, docente y promotor juvenil, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair Horn en el kibutz Nir Oz. Ambos intentaron refugiarse en un cuarto seguro cuando comenzó el ataque, pero fueron capturados por los terroristas. Iair fue liberado en febrero de este año.

Nimrod, de 20 años, es un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, tras el ataque a su tanque cerca de la frontera entre el kibutz Nir Oz y Nirim. Fue el único superviviente de los cuatro tripulantes. Los otros tres —Omer Neutra, Shaked Dahan y Oz Daniel— murieron en el ataque.