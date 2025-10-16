Herzog pidió una investigación sobre los fracasos del 7 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- En una ceremonia de Estado en memoria de las víctimas civiles del ataque del 7 de octubre de 2023, el presidente Isaac Herzog pidió perdón en nombre del Estado de Israel por el “incumplimiento” en la protección de sus ciudadanos ese día, y pidió “investigar el desastre a fondo”.

En su segundo discurso de hoy en el cementerio militar del Monte Herzl, tras la ceremonia de esta mañana en memoria de los soldados caídos durante la guerra de Gaza, Herzog expresó a las desconsoladas familias de las víctimas civiles que “nada puede sanar el mundo que fue destruido”.

“Solo me queda abrazarlos, pedirles perdón en nombre del Estado de Israel —por su fracaso y por no haberlos defendido en ese terrible día— y esperar, en nombre de todo un pueblo, que reciban alivio y consuelo, y que investiguemos el desastre a fondo, de forma amplia y exhaustiva, y que seamos dignos de su sacrificio”, afirmó.

Los comentarios de Herzog se producen mientras el gobierno continúa oponiéndose enérgicamente al establecimiento de una comisión estatal de investigación sobre el ataque del 7 de octubre, inicialmente porque dicha investigación no podía llevarse a cabo mientras Israel estuviera en guerra, pero posteriormente debido a los argumentos de varios ministros del gabinete de que la comisión estaría sesgada en contra del gobierno. El miércoles, el Tribunal Superior de Justicia declaró al gobierno que no hay “ningún argumento real” contra la necesidad de establecer dicha investigación.

Continuando su discurso, Herzog reiteró su llamado a la unidad nacional, diciendo: “En los últimos dos años hemos aprendido bien que somos hermanos y hermanas… esta hermandad es la fuerza vital que late en nuestro interior”.

“Aprendimos que sin ella podríamos estar en un verdadero peligro existencial… Es imposible —simplemente imposible— que incluso ahora, mientras enterramos a nuestros muertos secuestrados, los que regresan a nosotros del cautiverio de Hamás, el espíritu de faccionalismo, polarización y odio vuelva a asomar su fea cabeza. Debemos recordar: Este pueblo y este Estado son más grandes que cualquiera de nosotros”, manifestó el presidente de Israel.