Inicio COMUNIDAD EN ACCION Mes de las personas mayores en Ledor

Mes de las personas mayores en Ledor

Por Iton Gadol
0 Comentarios

LeDor VaDor conmemora el Mes de las Personas Mayores, reafirmando su  compromiso por una vejez activa, participativa y con derechos, lanzando una campaña de concientización que la podes seguir a través de los canales oficiales de LeDor.  

“Los derechos con los que nacemos nos acompañan en cada etapa de la vida, y la vejez no es la excepción” dice Laura Mune, referente del área Psicosocial de LeDor VaDor. Por eso, “promovemos espacios donde las personas mayores puedan expresarse, crear y disfrutar” agregó la Licenciada.

Los residentes participan de actividades recreativas y culturales, escriben en el periódico Voces de LeDor, crean en la sala de terapia ocupacional, hacen radio en vivo, dan clases abiertas, leen, aprenden, enseñan y comparten cada día.

En LeDor, envejecer también es seguir eligiendo. Los derechos no tienen edad, y en cada acción el Hogar reafirma la importancia de escuchar, acompañar y valorar la voz de las personas mayores.

También te puede interesar

Scholem Aleijem: Regreso de los 20 secuestrados

AMIA | La comunidad judía se prepara para...

La OSM honra a las mujeres con un...

Bait: la iniciativa de viviendas protegidas para personas...

7 de Octubre | A dos años de...

A dos años del 7 de octubre, el...

LeDor VaDor celebró Rosh Hashaná pleno de espiritualidad...

Doblete histórico: Kadima campeón en las Macabeadas Infantiles

Argentina. Acto a dos años de la masacre...

 Comunidad en Acción: Las noticias de la semana

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más