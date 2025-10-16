Scholem Aleijem: Regreso de los 20 secuestrados

A más de dos años de aquel fatídico día, soñamos que en Israel cada hogar esté completo y cada familia pueda encontrarse alrededor de la mesa. Con mucha emoción, celebramos el retorno con vida de Eitán Horn y de todos los rehenes secuestrados por Hamás. Pedimos por su pronta sanación junto a sus familias.

En el Scholem trabajamos, concientizamos y recordamos activamente lo sucedido el 7 de octubre del 2023. Desde cada Nivel, trabajamos sobre hechos históricos y los valores fundamentales que nos caracterizan como comunidad. Transmitimos la importancia del sionismo y nos enorgullecemos de ser judíos.

Nos alegra el regreso con vida de los 20 secuestrados. Sostenemos el reclamo por la pronta liberación de aquellos asesinados en cautiverio, para que puedan descansar finalmente. ¡Los estamos esperando!

Reivindicamos nuestro compromiso inclaudicable de seguir educando para la paz, el respeto mutuo y por un mundo más justo.

¡Am Israel Jai!