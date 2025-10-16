Israel ha compartido con los países mediadores información de inteligencia sobre la ubicación de los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Israel ha compartido con los países mediadores la información de inteligencia que posee sobre la ubicación de los cuerpos de los rehenes que permanecen en Gaza, afirmó un funcionario israelí.

“En coordinación con los Estados Unidos y los mediadores, Israel está ejerciendo presión para completar la etapa de devolución de todos los cuerpos en poder de (la organización terrorista palestina) Hamás”, dijo.

Los cuerpos de 19 rehenes aún no han sido devueltos.

Anoche, Israel recibió los restos de dos rehenes asesinados por Hamás.

Tras su identificación por parte de expertos forenses, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) les notificaron esta mañana a sus familias que se trataba de Inbar Haiman, de 27 años, y el sargento mayor Muhammad el-Atrash, de 39.

Haiman fue asesinada por terroristas en el festival de música Nova, cerca de Reim, el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue trasladado a Gaza, según información de inteligencia. Su muerte se declaró oficialmente en diciembre de 2023.

Era la última mujer que seguía retenida en Gaza.

El-Atrash, padre de 13 hijos y quien servía como rastreador en la Brigada Norte de la División de Gaza, murió mientras luchaba contra terroristas de Hamás en la zona de Nahal Oz la mañana del ataque, y su cuerpo fue secuestrado, según el Ejército. Su muerte se declaró oficialmente en junio de 2024.

La Oficina del Primer Ministro afirmó, en un comunicado, que el gobierno «comparte el profundo pesar de las familias Haiman y El-Atrash, así como el de todas las familias de los rehenes caídos».

«El gobierno y todas las ramas del sistema de seguridad nacional de Israel están decididos, comprometidos y trabajando incansablemente para traer de regreso a todos nuestros rehenes caídos para un entierro adecuado en su tierra natal», añadió.