Israel ataca sitios subterráneos de almacenamiento de armas de Hezbollah en el sur y este del Líbano

Itongadol/Agencia AJN.- La Fuerza Aérea de Israel atacó hace poco instalaciones subterráneas de la organización terrorista Hezbollah utilizadas para almacenar armas en el sur del Líbano y el este del valle de Beqaa, dijo el Ejército.

«La organización terrorista Hezbollah continúa sus esfuerzos por restablecer la infraestructura terrorista en todo el Líbano, lo que constituye una flagrante violación de los acuerdos entre el Líbano e Israel», añadieron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Paralelamente, el gobierno de los Estados Unidos está “derramando” generosamente millones en el Ejército libanés, a pesar de que se supone que debería hacerlo solo después de que el gobierno del Líbano desarme a Hezbollah.

Durante Iom Kipur se informó que Estados Unidos aprobó la transferencia de 230 millones de dólares en ayuda de seguridad al Líbano: unos 190 millones de dólares para el Ejército y 40 millones de dólares para las Fuerzas de Seguridad Interna.

Esa suma se justificó como un apoyo a la misión del gobierno libanés para desarmar a Hezbollah. Los fondos fueron aprobados antes de la entrada en vigor del cierre administrativo del gobierno estadounidense.

Para el Ejército libanés es una suma enorme: en 2021 y 2022, su presupuesto fue de 172 y 219 millones de dólares, respectivamente. Es decir, la ayuda estadounidense actual equivale prácticamente a un financiamiento anual completo.

En cuanto a las Fuerzas de Seguridad Interna, no hay información sobre presupuestos anteriores. Sin embargo, esta ayuda estadounidense es colosal para una organización que sufre desgaste en su equipo, bajos salarios y escasez de personal.

Washington explicó que el objetivo de la ayuda es fortalecer a las fuerzas internas para que asuman más responsabilidad en el orden público, permitiendo al Ejército concentrarse en las tareas fronterizas y de seguridad nacional.