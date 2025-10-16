La exrehén Emily Damari se reencuentra con los recién liberados Gali y Ziv Berman

Itongadol/Agencia AJN.- La exrehén Emily Damari se reencontró con sus amigos cercanos, los recién liberados hermanos Gali y Ziv Berman, tras más de dos años de separación.

Todos fueron secuestrados de sus hogares en el kibutz Kfar Aza el 7 de octubre de 2023. Damari fue liberada en un acuerdo en enero, mientras que los gemelos lo fueron el lunes.

En un video emitido por la emisora ​​pública Kan se los puede ver a los tres abrazados en el hospital Sheba.

Ayer fue el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien visitó a los gemelos en el centro médico de Tel Hashomer, donde el mandatario y su esposa, Michal, los recibieron con un cálido abrazo y destacaron la valentía de su familia, que durante todo el tiempo de cautiverio encabezó una intensa campaña por su liberación.

En un video publicado en la cuenta oficial de Herzog en X, el Presidente relató lo conmovedor que fue ver la fotografía del reencuentro de los hermanos.

Gali confirmó que durante el cautiverio estuvieron separados y no sabían si el otro seguía con vida. “No sabía dónde estaba [mi hermano]. De repente, lo trajeron”, contó emocionado al describir el momento en que se reencontraron.

Según reportó el Canal 12 de la televisión israelí, los gemelos fueron mantenidos en lugares distintos, completamente aislados del exterior, y sufrieron períodos de escasez de alimentos.

Herzog escribió en X que “los gemelos Gali y Ziv Berman conquistaron el corazón de toda una nación. Nos emocionó verlos finalmente juntos, protegidos y rodeados de su familia”.

El Presidente añadió que Israel “espera que todos regresen”, en alusión a los cuerpos de los rehenes que aún permanecen en Gaza.