Los Emiratos Árabes Unidos actúan contra Sudán, respaldada por Irán. ¡También Israel está en escena!

Itongadol/Agencia AJN.- La tensión entre los Emiratos Árabes Unidos y Sudán ha interrumpido las operaciones de la empresa mundial de energía y commodities Vitol, ya que no puede enviar combustible desde un puerto sudanés clave hacia los Emiratos Árabes Unidos.

El gobierno sudanés, encabezado por su ejército, acusó a los Emiratos Árabes Unidos de apoyar a las fuerzas rebeldes en la cruenta guerra de dos años y medio en el país, algo que Abu Dabi niega.

Jartum cortó sus relaciones diplomáticas con el estado del Golfo en mayo de este año, cuando drones suicidas de las fuerzas de apoyo rápido atacaron por primera vez el puerto de Sudán durante la guerra. El ejército sudanés responsabilizó, entre otros, a los Emiratos Árabes Unidos por el ataque.

Desde el 7 de agosto, los Emiratos Árabes Unidos se negaron a recibir carga desde el puerto de Sudán debido a la creciente ruptura. Esto interrumpió los envíos de crudo a Vitol, la mayor comercializadora independiente de petróleo del mundo, y le impide suministrar sus servicios a la refinería en el emirato de Fujairah, donde el petróleo se procesa para obtener combustible bajo en azufre para buques.

El crudo, que proviene de Sudán del Sur, que no tiene salida al mar, normalmente se transporta a través del puerto de Sudán antes de llegar a la terminal de Vitol para su refinación.

Sudán del Sur produce unas 149.000 barriles de crudo al día, pero el cierre del oleoducto hacia el puerto de Sudán interrumpió el comercio incluso antes del bloqueo, informó el Financial Times.

Según los datos de Kpler, no se han registrado envíos desde Sudán del Sur hacia los Emiratos Árabes Unidos desde el 30 de julio.