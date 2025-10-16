El presidente Trump advierte «Si Hamás sigue matando, no tendremos más opción que entrar y matarlos»

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que tomará medidas enérgicas si Hamás incumple el acuerdo de alto el fuego en Gaza y continúa asesinando personas, y dijo que Estados Unidos respaldaría una reanudación de las operaciones militares israelíes si es necesario.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump escribió: “Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no formaba parte del Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

En una entrevista telefónica con CNN, el presidente añadió que podría autorizar a Israel a reanudar las operaciones en la Franja “tan pronto como yo lo diga”, subrayando que en su opinión Israel estaba contenida por el momento. “Si Israel pudiera entrar y aniquilarlos, lo harían”, afirmó Trump, y defendió que la prioridad inmediata había sido obtener la liberación de los rehenes: “Sacar a esos 20 rehenes fue lo primordial.”

La advertencia llega en medio de una fuerte tensión por el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego negociado recientemente. Una de las cláusulas clave exigía la devolución de todos los rehenes —vivos y fallecidos— dentro de un plazo determinado tras la retirada parcial israelí. Aunque los 20 rehenes vivos retenidos en Gaza ya fueron liberados y retornaron a Israel, sólo se han entregado hasta ahora ocho cuerpos, y las autoridades israelíes han señalado que al menos uno de esos cuerpos no pertenece a un rehén identificado, lo que ha generado indignación y acusaciones de incumplimiento por parte de Hamás.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, sostuvo hoy que Israel tiene información que indica que Hamás sí puede devolver más cuerpos y que el grupo debe cumplir con lo pactado. “Sabemos, como un hecho, que pueden traer de vuelta un número significativo de rehenes muertos y entregarlos según el acuerdo”, dijo Sa’ar, en declaraciones recogidas por medios locales.

Las declaraciones de Trump y los pronunciamientos de funcionarios israelíes intensifican la presión internacional sobre Hamás y sobre los mediadores que buscan completar la implementación del acuerdo. Por ahora, la tregua se mantiene, pero la frágil calma corre el riesgo de romperse si no se resuelven las disputas sobre la entrega de los cuerpos y otras condiciones pendientes.