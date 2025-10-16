La Organización Sionista Mundial honra a los caídos en la guerra Espadas de Hierro

Itongadol.- «Hoy deposité una ofrenda floral en nombre de la Organización Sionista Mundial en la ceremonia conmemorativa de los caídos en la guerra Espadas de Hierro. Estuve allí junto a las familias de duelo, combatientes y líderes, con un profundo dolor por los hijos e hijas que dieron su vida por el Pueblo de Israel, su Estado y su libertad», posteó el presidente de la entidad, Yaakov Hagoel, en redes sociales.

«La guerra Espadas de Hierro ilustró una vez más el alto precio de nuestra existencia aquí, pero también la fuerza del pueblo judío cuando está unido. Seguiremos trabajando por la construcción del pueblo y el país, con lealtad a las generaciones que cayeron para que podamos vivir en seguridad y paz», añadió.