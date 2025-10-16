En contraposición a Israel, la Casa Blanca afirma que Hamás tardará tiempo en localizar los cuerpos restantes de los rehenes

Itongadol.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “tomará algo de tiempo y equipo especializado” recuperar los cuerpos de los 19 rehenes israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza.

Las declaraciones, realizadas ante periodistas frente a la Casa Blanca, marcan la primera vez que la administración de Donald Trump se pronuncia oficialmente sobre el tema. Según Leavitt, el proceso no será inmediato, a pesar de que dos asesores cercanos al presidente habían adelantado —bajo condición de anonimato— que Hamás no estaría violando el acuerdo de alto el fuego y que está haciendo “todo lo posible” para recuperar los cuerpos, muchos de los cuales se encuentran enterrados bajo los escombros.

Israel rechazó esa evaluación y sostiene que Hamás está retrasando deliberadamente el proceso, argumentando que podría entregar al menos una docena de cuerpos adicionales.

Consultada sobre los plazos que Estados Unidos otorgará a Hamás para completar la recuperación, Leavitt evitó precisar fechas. “La administración está plenamente comprometida en ayudar a todas las partes a cumplir con esto. Es parte del acuerdo, y vamos a asegurarnos de que se cumpla”, aseguró.