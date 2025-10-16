Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en el área de Mazraat Sinai, en el sur del Líbano. Según un comunicado militar, las operaciones se centraron en infraestructura que la organización terrorista utilizaba para sus intentos de reconstrucción y rehabilitación, tras los daños sufridos durante la guerra “Espadas de Hierro”.

Entre los objetivos alcanzados se encuentra una cantera donde Hezbollah producía cemento destinado a la reconstrucción de activos, posiciones fortificadas y túneles subterráneos que habían sido destruidos previamente por las FDI, especialmente en el marco de la operación “Flechas del Norte”. De acuerdo con el ejército, estas instalaciones permitían al grupo reanudar su actividad bajo una fachada civil, lo que representa una violación directa de los entendimientos alcanzados entre Israel y el Líbano tras conflictos anteriores.

El comunicado también señala que los ataques incluyeron infraestructura utilizada por la organización “Green Without Borders”, identificada como una pantalla civil creada para ocultar la presencia y las operaciones de Hezbollah a lo largo de la frontera. Según las FDI, este grupo “utilizó sitios con apariencia ambiental para encubrir actividades destinadas a reconstruir la red militar de Hezbollah en el sur del Líbano”.

“Green Without Borders” fue expuesta públicamente en 2018 como una organización vinculada a Hezbollah que operaba con cobertura civil en la frontera, instalando puestos de observación y torres de vigilancia supuestamente destinadas a la protección del medio ambiente. Sin embargo, Israel sostiene que esas posiciones fueron utilizadas con fines de inteligencia y para facilitar el despliegue de armamento.

“La presencia de este tipo de infraestructura constituye una clara violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando con determinación para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y sus ciudadanos”, expresó el ejército en su comunicado.

Los ataques se enmarcan en la creciente tensión en la frontera norte, donde Hezbollah ha intensificado sus actividades desde el inicio de la guerra en Gaza. Israel ha advertido en reiteradas ocasiones que no permitirá que el grupo consolide una nueva capacidad militar en el Líbano ni que utilice el territorio para lanzar ataques contra comunidades israelíes en el norte.