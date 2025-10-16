Inicio INTERNACIONALES Netanyahu y Trump mantienen una conversación ante desacuerdos por la entrega parcial de cuerpos de rehenes por parte de Hamás

Netanyahu y Trump mantienen una conversación ante desacuerdos por la entrega parcial de cuerpos de rehenes por parte de Hamás

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de discrepancias sobre cómo responder al incumplimiento de Hamás en la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos, según informaron varios medios israelíes.

De acuerdo con Israel Hayom, Netanyahu informó a Trump sobre las medidas que Israel planea adoptar luego de que Hamás entregara solo nueve cuerpos de los 28 que tenía en su poder al momento del alto el fuego.

El presidente Trump expresó su respaldo a las decisiones de Israel y reiteró el compromiso de su administración con los términos del acuerdo de cese de hostilidades, señalaron las fuentes citadas.

La conversación se produce mientras persisten las tensiones entre Washington y Jerusalem por la interpretación de los compromisos asumidos por Hamás en el marco del acuerdo, y por la lentitud del proceso de recuperación de los cuerpos, que Israel considera deliberada.

También te puede interesar

En contraposición a Israel, la Casa Blanca afirma...

El presidente Trump advierte «Si Hamás sigue matando,...

Los Emiratos Árabes Unidos actúan contra Sudán, respaldada...

EEUU instó a Hamás a detener las ejecuciones...

Para la prensa iraní, el ataque del 7...

Putin y el presidente de Siria se reúnen...

Trump: Si Hamás no cumple su promesa de...

En su discurso ante el Parlamento israelí, Trump...

Pedro Sánchez fue excluido de la reunión clave...

EE.UU. Trump en la cumbre por Gaza: “Juntos...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más